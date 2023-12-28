عاجل| بكتيريا غامضة تتفشى بين جنود الاحتلال.. وخبراء الصحة: «أعراضها قاتلة»

توفي جندي إسرائيلي مصاب بجروح داخل المستشفى، وبعد الفحوصات تبين أنه تعرض للإصابة ببكتيريا خطيرة أدت لوفاته فورا، حيث تعرض للإصابة ببكتيريا خطيرة أعراضها قاتله، وتفشت بين جنود الاحتلال سريعا، أثناء الحرب على غزة.

وأصيب الجندي الاسرائيلي، بفطريات قاتلة تنمو في تربة قطاع غزة، وتعرض لها بعد تعرضة للجروح في الاطراف، مما تسببت في وفاته.

بكتيريا غامضة تتفشى بين جنود الاحتلال

ووفق ما جاء عبر صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه تم نقل الجندي إلى المركز الطبي في أسوتا أشدود، من 15 يوما وهو مصاب بجروح خطيرة للغاية في الأطراف، وتم رعايته ولكن أثناء الرعاية ثبت انتشار بكتيريا في جسده تسببت في وفاته.

وتفشت البكتيريا بين جنود الاحتلال المصابين بجروح، حيث قال البروفيسور نداف دافيدوفيتش، عالم الأوبئة بجامعة النقب، إن البكتيريا هي عدوى خطيرة مقاومة للميكروبات، وتم التقاتها نتيجة لمس الاتربة الملوثة.

كما أن جميع المستشفيات في دولة الاحتلال، أكدت إصابة نسبة كبيرة من الجنود الجرحى بهذه العدوى الخطيرة، حيث كشف خبراء الصحة أن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية تمثل مشكلة كبيرة في غزة منذ سنوات، نتيجة لنقص الأدوية، وعدم استكمال العلاج للنهاية، وتعرض المرضى للوفاة.

مضادات الميكروبات أعراضها قاتلة

ومقاومة مضادات الميكروبات أعراضها قاتلة ولا تستجيب للأدوية، ويكون هناك صعوبة في علاج الالتهابات، ويحدث زيادة في انتشار الأمراض والوفيات ايضا.