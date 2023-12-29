المفوضية الأوروبية تصرف مدفوعات إلى6 دول أعضاء بموجب مرفق التعافي



أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف مدفوعات إلى ست دول أعضاء هي ألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا للمساعدة في تعزيز أداء الاقتصاد بموجب مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع لها.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن ألمانيا تلقت الدفعة الأولى في إطار المرفق بقيمة 4 مليارات يورو حيث قدمت ألمانيا، في 15 سبتمبر الماضي إلى المفوضية أول طلب لصرف 4 مليارات يورو في إطار إطار الاستجابة السريعة بعد تغطية 28 مرحلة رئيسية و8 أهداف.

وسيتم تمويل خطة التعافي والقدرة على الصمود الشاملة في ألمانيا بمبلغ 28 مليار يورو على شكل منح. ودفعت المفوضية لليونان الدفعة الثالثة بموجب برنامج التعافي والقدرة على الصمود (ززئ).

بقيمة 3.64 مليار يورو ( منهم 1.69 مليار يورو دعم مالي غير قابل للسداد و1.95 مليار يورو قروض باستثناء التمويل المسبق). وفي 16 مايو و22 نوفمبر 2023 قدمت اليونان إلى المفوضية الطلب الثالث لسداد الدعم غير القابل للسداد والطلب الثالث لسداد القروض على التوالي بناء على تحقيق 39 معلما وأربعة أهداف.

وسيتم تمويل خطة التعافي لليونان بمبلغ 35.95 مليار يورو منها 18.22 مليار يورو في شكل دعم غير قابل للسداد و17.73 مليار يورو في شكل قروض.

وأضاف البيان أن المفوضية قدمت لإيطاليا الدفعة الرابعة بقيمة 16.5 مليار يورو من الدعم المالي والقروض غير القابلة للسداد في إطار المرفق، وفي 22 سبتمبر 2023، قدمت إيطاليا إلى المفوضية الطلب الرابع لصرف 16.5 مليار يورو في إطار إطار الاستجابة السريعة بعد تحقيق 21 مرحلة رئيسية و7 أهداف.

وسيتم تمويل خطة التعافي والمرونة الشاملة لإيطاليا بمبلغ 194.4 مليار يورو منها 71.8 مليار يورو على شكل منح و122.6 مليار يورو على شكل قروض.

وأخيرا صرفت المفوضية للبرتغال الدفعة الثالثة والرابعة المجمعة بقيمة 2.46 مليار يورو من الدعم المالي والقروض غير القابلة للسداد في إطار المرفق وفي 13 ديسمبر الجاري اعتمدت المفوضية تقييما أوليا إيجابيا جزئيا لطلب البرتغال للصرف بعد أن وجدت أن معلما واحدا وهدفا واحدا يتعلق بإصلاحات قطاع الصحة ومعلما واحدا يتعلق بإصلاح المهن المنظمة لم يتم الوفاء به بشكل مرض.. حسب البيان.