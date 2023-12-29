بعد حادث طعن.. مصرع فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في القدس

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل فلسطينيا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك بعد أن طعن اثنين من أفراد الأمن عند نقطة تفتيش قرب القدس.

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني القتيل اقترب من النقطة "وبعد أن أوقف سيارته بالقرب منها، خرج وطعن اثنين من أفراد الأمن أثناء قيامهما بواجبهما"، مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة زاد التوتر في الضفة الغربية والقدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم لحماس استهدف بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وخلف 1200 قتيل، وأسر 240 رهينة تم اقتيادهم إلى قطاع غزة.

