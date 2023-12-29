الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود

أعلن الديوان الملكى السعودى، عن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة الأمير/ بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الديوان الملكي، بأنه من المقرر أن يصلى عليها اليوم الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي كالتالي:

«بيان من الديوان الملكي»

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم (الجمعة) الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.