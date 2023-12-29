ads

جوجل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بخصوصية المستهلكين

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافقت شركة جوجل  التابعة لألفابت على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.

وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس جلسة كان مقررا لها الخامس من فبراير شباط 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو جوجل  والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.

وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير شباط 2024.

ولم ترد جوجل ولا محامو المستهلكين مقدمي الدعوى على الفور على طلبات للتعليق.

وقال المدعون إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بجوجل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح جوجل كروم أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.

وقالوا إن هذا سمح لجوجل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق و"الأشياء المحرجة المحتملة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل