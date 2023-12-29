ads

تخصيص ٢١٠٤٥متر مربع لإقامة 5 مشروعات صناعية بمدينة السويس الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص مساحة ٢١٠٤٥م٢ بمدينة السويس الجديدة،، لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من ٣٠٠ عامل بجميع التخصصات المطلوبة.


وأشارت الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستثمرين، خاصة الصناعيين، وخلق مناخ استثماري جيد، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين.


ونوه الدكتور عاصم الجزار إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة واعدة ليس فقط كسكن لائق، وإنما تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة.


وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، سير العمل بمواقع المشروعات بالمدينة الجديدة، وخاصةً موقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، للوقوف على نسب الإنجاز.
وأوضحت " مخلوف "، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بـ''سكن لكل المصريين " بإجمالي  ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية تصل إلى ٧٦٪، وفي البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه إلى ٤٥٪، وقطاع الصرف ٧٧٪، وفي قطاع الطرق ٧٥٪.


وأما عن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة والتى تضم (سوقا تجارية - حضانة - مدرسة)، فقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية  95%، بينما بلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة ٢٠٪، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلا نسبة 30%.


وشددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الالتزام الكامل بمعيار الجودة في التنفيذ جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني المحدد.
 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل