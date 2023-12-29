قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة اقتحامات في العديد من مدن الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين.

ويأتي ذلك في أعقاب وقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا، شمال القدس.

ونقلت عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وذكرت الوكالة أن سلسلة الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية شملت كلًا من: قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وعدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وقرية رافات شمال غرب القدس، ومخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وبينت أن الاقتحامات تخللتها حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقال عدد منهم، وسط اندلاع مواجهات في عدد من المدن والقرى.

وأضافت أنه جرى اعتقال طفل من مخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا.

الجيش الإسرائيلى فلسطين الاحتلال الاسرائيلي اسرائيلي الضفة الغربية قوات الاحتلال اسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي مواجهات الفلسطينيين القوات الإسرائيلية
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل