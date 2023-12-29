قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة اقتحامات في العديد من مدن الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين.

ويأتي ذلك في أعقاب وقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا، شمال القدس.

ونقلت عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وذكرت الوكالة أن سلسلة الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية شملت كلًا من: قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وعدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وقرية رافات شمال غرب القدس، ومخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وبينت أن الاقتحامات تخللتها حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقال عدد منهم، وسط اندلاع مواجهات في عدد من المدن والقرى.

وأضافت أنه جرى اعتقال طفل من مخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا.