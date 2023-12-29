صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا بعد هجوم روسي واسع

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، عن تعرض العاصمة كييف إلى هجوم جوي كبير، في حين دوت صافرات الإنذار في كافة أنحاء البلاد.

ومن جانبه، أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، عن إطلاق صافرات الإنذار على مستوى البلاد، عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف كليتشكو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي،: "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد.

وبدوره، أكد الجيش الأوكراني أن البلاد تتعرض لهجوم جوي كبير.

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