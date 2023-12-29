هبة عبد العزيز عبر فضائية الأهلي: اهتمام المجتمع بممارسة المرأة للرياضة تغير بشكل كامل

حلت الإعلامية والكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز عبر فضائية قناة النادي الأهلي في برنامج ١٠ الصبح في ضيافة الاعلامي كريم كوجك وتحدثت عن اهمية ممارسة الرياضة بشكل عام خصوصا للعنصر النسائي بصفتها مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع حيث وجه لها مقدم البرنامج كريم كوجك سؤال إلى اي درجة لاحظتي إنه هناك تغير في الثقافة المجتمعية المتعلقة بممارسة المرأة للرياضة؟ بجانب إنه في اوقات سابقة هناك بعض الاهالي كانوا يمنعون بناتهم من الاستمرار في ممارسة الرياضة؟

حيث إجابات بنسبة كبيرة جدا بالتأكيد تغيرت الثقافة لإنه هناك عوامل كثيرة ساعدت على ذلك أهمها اهتمام الدولة بالرياضة بجانب الاهتمام بالملف الخاص بالمرأة في الرياضة وهو ماوضح تأثيرة خلال العام الحالي من نجاح مؤثر لبعض الفتيات في العديد من الألعاب لعل ابرزها تألق بطلات الاسكواش نور الشربيني ونوران جوهر بجانب النجاح في الرياضات العنيفة والالعاب القتالية ورفع الأثقال مثل ما حد مع لاعبة رفع الاثقال سارة سمير أو لاعبة التايكوندو هدايا ملاك أو بطلة المصارعة الرومانية سمر حمزة..

كما اثنت على دور القوى الناعمة في تغير مفهوم استيعاب الاهالي لممارسة أبنائهم للألعاب المختلفة، سوا كانت القوى الناعمة عبر المنصات الإعلامية كما نتحدث الان أو مقالات توعية أو برامج مرئية أو حتى الأعمال الدرامية..

وأضافت ان تأثير ذلك أصبح واضح وملموس بعد أن انتشرت ممارسة الفتيات لمختلف الألعاب الرياضية في القري والنجوع بعكس الماضي حيث كانت مقتصرة على فئة بعينها من الطبقة المجتمعية..

واختتمت مدير وحدة المرأة حديثها بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في نجاح المرأة حتى تضمن مستقبلا خروج أجيال موثرة بشكل إيجابي في المجتمع، وفى النهاية ممارسة الرياضة بشكل عام اكبر دواعي نشر السلام في المجتمع وعبرت عن مقولة "نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل"