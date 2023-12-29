مجددًا.. الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 3 رهائن

عربي ودولي
بوابة الفجر

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قتل قواته 3 رهائن إسرائيليين جدد في في غزة، موضحًا بأن قوات الاحتلال ظنت خطأ أن استغاثتهم حيلة من مقاتلي حركة حماس، لاستدراجها إلى كمين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، بأن الجنود تصرفوا بشكل صحيح، حسب أفضل تقدير لهم للأمر.

وفي 15 ديسمبر، أعلن الجيش على الفور مسئوليته عن قتل الرهائن الثلاثة، الذين اختطفهم مسلحون، في أثناء هجوم حماس في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل، وكانوا من بين 240 شخصًا احتجزتهم الحركة رهائن.

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