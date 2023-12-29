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أداء متباين للأسهم الآسيوية في آخر جلسات 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تباين أداء الأسهم الآسيوية في الجلسة الأخيرة من العام، بعد أن حققت الأسهم الأميركية مكاسب ومع قيام المستثمرين باقتناص الصفقات في الصين.


وتراجعت الأسهم الأسترالية مع التأثر بانخفاض أسعار خام الحديد، في حين ارتفعت الأسهم في اليابان، مما أبقى مؤشر "توبكس" القياسي على المسار الصحيح لتحقيق أفضل مكسب سنوي له منذ عقد.


وقفزت الأسهم الكورية مدعومة بنشوة الذكاء الاصطناعي التي دفعت مؤشر "ناسداك 100" إلى تحقيق أفضل عام له منذ عام 1999.


وتشير العقود الآجلة الصينية إلى مكاسب مبكرة مع عودة المستثمرين إلى سوقها المتدهورة، وفقا لوكالة بلومبرغ اليوم الجمعة.


وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في آسيا بعد أن أصبح مؤشر "إس أند بي 500" الرئيسي على بعد بضع نقاط فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4796.56 نقطة، أمس الخميس، موسعًا تقدمه في 2023 إلى 25 بالمئة.

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