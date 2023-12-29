بعد دعوات غزة.. مسؤول إسرائيلي سابق يطالب باحتلال جنوب لبنان

طالب أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، إسرائيل بفرض السيطرة الأمنية على شمال قطاع غزة، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع.

وقال ليبرمان في منشور له عبر منصة "إكس" تحت عنوان "اليوم التالي"، طالب ليبرمان إسرائيل أيضًا باحتلال جنوب لبنان، وتمركز الجيش الإسرائيلي، على نهر الليطاني.

كما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إلى تدمير محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، مقدرًا سيناريو قد يغادر فيه نحو 1.5 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نحو سيناء، طواعية، وفق تعبيره.

وقال ليبرمان في منشوره إن "أي تسوية في مسألة ’اليوم التالي‘ يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله"، مشيرا إلى أن خسارتهما للأراضي التي يسيطرون عليها هي الثمن الباهظ الذي يجب أن يدفعاه.