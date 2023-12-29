اليوم.. وفد حماس يزور القاهرة لبحث المبادرة المصرية

يتوجه وفد من حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى القاهرة، لبحث تفاصيل المبادرة المصرية، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، ورد الفصائل الفلسطينية عليها.

ويناقش وفد حماس خطة مصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد، الإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في 7 أكتوبر.

وطرحت المبادرة المصرية الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد، خلال زيارات لقادة الحركتين للقاهرة.

ومن المقرر أن ينقل وفد حماس إلى المصريين رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم، وفق ما أفاد شخص في حركة حماس.