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الأسهم الأوروبية ترتفع في آخر يوم للتداول هذا العام

الاقتصاد
بوابة الفجر

قادت أسهم شركات الإعلام الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في بداية تعاملات يوم الجمعة، فيما تستعد المؤشرات لتحقيق مكاسب سنوية قوية وسط تزايد الآمال بتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش 0.2 بالمئة ويتجه صوب تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي فضلا عن تحقيق أفضل أداء لشهر ديسمبر كانون الأول منذ 2021.

وشهدت الأسواق العالمية صعودا منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي قدم توقعات مختلفة.

ومع ذلك، فإن المؤشر ستوكس في سبيله لتسجيل مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وخلال تعاملات يوم‭ ‬الجمعة، ارتفعت أسهم شركات الإعلام 0.6 بالمئة في حين صعدت السلع الشخصية والمنزلية 0.4 بالمئة في أول مكاسب لها خلال خمس جلسات.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 0.3 بالمئة بعد أن أظهرت القراءة الأولية أن معدل التضخم في 12 شهرا تراجع إلى 3.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد أن كان 3.2 بالمئة خلال 12 شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة في آخر يوم للتداول من العام الحالي مع إغلاق البورصات في جميع أنحاء أوروبا في الأول من يناير كانون الثاني بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

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