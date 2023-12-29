توقعات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني لـ2024



توقع اقتصاديون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024.

وتصاعدت التوقعات ببدء عملية خفض معدلات الفائدة منذ أن تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما سجل 10% في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقًا لمسح أجرته صحيفة Financial Times، توقع 60% من المشاركين أن يسجل معدل التضخم مشارف مستويات 2% في 2024، على الرغم من توقع بعض المحللين بأن يتسارع التضخم مجددًا من تلك المستويات.

وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك KfW المملوك للحكومة الألمانية فريتزي كولر إن التضخم من المحتمل أن يتراجع دون مستويات 2% في الربع الثاني من 2024 لكنه سيكون أعلى 2% معظم فترات العام المقبل.

وكان المركزي الأوروبي حذر من أن التضخم سيتسارع في ديسمبر كانون الأول قبل يتباطأ نحو المستهدف في منتصف 2025.

هذا وتوقع 48% من المشاركين في المسح أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من 2024.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي والأوروبي لدى TS Lombard إن التباطؤ الحاد في خفض معدلات الفائدة قد يكون أكثر ضررًا لمصداقية المركزي الأوروبي من رفع معدل الفائدة بسرعة استجابة لصدمة أسعار الطاقة.

ومع ذلك يعتقد نصف المستجيبون أن مصداقية المركزي الأوروبي لم تتضرر بشدة على الرغم من انتقاده بسبب التباطؤ الشديد لبدء رفع معدلات الفائدة.

وكان المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة من -0.5% العام الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستويات 4%، استجابة لمعدلات التضخم المرتفعة.

فيما يرى ثلث الاقتصاديون أن المركزي الأوروبي سينتظر حتى النصف الثاني من العام المقبل ليبدأ خفض تكاليف الاقتراض.

ويعتقد الاقتصاديون أنه بمجرد أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة، فإنه سيواصل خفضها على الودائع حتى تصل بالقرب من 2.25%.