نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث



نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.

وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالميًا، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%.

هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

هذا ونما نشاط التشييد والبناء 14.3% بالربع الثالث، وأسهم بنسبة تزيد على 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6% من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بمقدار 14.4% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4% خلال هذه الفترة.