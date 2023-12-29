ads

نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث

الاقتصاد
بوابة الفجر


نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.

وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالميًا، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%.

هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

هذا ونما نشاط التشييد والبناء 14.3% بالربع الثالث، وأسهم  بنسبة تزيد على 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6% من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بمقدار 14.4% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4% خلال هذه الفترة.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل