رئيس الإمارات يمنح سفير نيجيريا لدى أبوظبي وسام الاستقلال

منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، محمد دانسانتا ريمي سفير نيجيريا لدى أبوظبي، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، السفير وسام الاستقلال خلال لقاء جرى في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا في جميع المجالات، وأثنى على دوره في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله.

ومن جانبه، أعرب محمد دانسانتا ريمي، عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، كما أشاد بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.