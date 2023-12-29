البرلمان الصيني يعين دونغ جون وزيرًا للدفاع

أعلن البرلمان الصيني اليوم الجمعة، عن تعيين دونغ جون في منصب وزير الدفاع، بعد أن كان يشغل منصب القائد الأعلى لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني منذ عام 2021.

وأوضح البرلمان الصيني، بأنه قد تم اتخاذ القرار خلال الجلسة السابعة للجنة الدائمة للبرلمان الصيني بتشكيلته الرابعة عشرة، التي عقدت في بكين يومي 25 و29 ديسمبر الجاري.

ويأتي قرار تعيين دونغ جون في منصب وزير الدفاع، بعد أكثر من شهرين من إعلان إعفاء وزير الدفاع السابق لي شانغ فو من منصبه.

ولم يتم تحديد أسباب إقالة لي شانغ فو، الذي لم يظهر بشكل علني منذ أواخر أغسطس، عندما ألقى كلمة أمام منتدى السلام والأمن الصيني - الإفريقي.

