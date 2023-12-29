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غدًا.. وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى الناس المصرية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك بماراثون زايد الخيري، الذي سيقام غدًا السبت في مصر، عن زيارة مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الوفد، أن الزيارة تأتي بهدف الإطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوبهم.

وتجوّل وفد الهيئة برئاسة مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث عبيد البلوشي، في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر؛ حيث أهدى الأطفال أجهزة "آيباد"، إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، وسير العمليات العلاجية للمرضى.

وأكد البلوشي أن الزيارة تأتي تيمنًا بالمبادئ والقيم التي يؤكد عليها على الدوام، رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتعزيز دور دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، والإسهام في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر في فعاليات النسخة الثامنة لماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، والذي سيخصص ريعه لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

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