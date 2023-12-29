ads

سفير العراق بالقاهرة: نعتزم نقل التجربة المصرية في مجال التنمية والبناء لبلادنا

عربي ودولي
بوابة الفجر

زار السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أعرب السفير العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي حظى به خلال فترة عمله بالقاهرة، مؤكدًا تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات. 

وأكد السفير حرص بلاده على تفعيل اتفاقيات التعاون مع مصر، أخذًا في الاعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتنمية في العراق بعد نجاحه في دحر الإرهاب. 

وأوضح السفير العراقي أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتعمل على نقل التجربة المصرية في مجال التنمية والبناء، لا سيما في ظل وجود مشروعات واعدة للتعاون في إطار الآلية الثلاثية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. 

وفي الختام، شدد على تعاون العراق ومصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

فيما أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، منوهًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية.

وثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن خالص تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في مهامه المقبلة، وطلب من السفير العراقي إبلاغ تحياته لأخيه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، معربا عن خالص تمنياته للعراق حكومة وشعبًا في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء. 

مصر السيسي القاهره مجلس الوزراء رئيس الوزراء العراق الرئيس سفير
Elfagr.org

مواد متعلقة

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يحتفل بختام عام 2023

سفير تركيا في القاهرة: مصر كانت ولا زالت وجهة مفضلة للأتراك

سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر دولة منفتحة على العالم ولها دور هام في الشرق الأوسط

سفيرة أمريكا بالقاهرة تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بمجال السياحة والآثار

رئيس أذربيجان مهنئا السيسي: نولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات بين القاهرة وباكو

سفير تركيا لدى مصر يشيد بالروابط المشتركة بين الشعبين على مدار التاريخ

سفير تركيا بالقاهرة: بلادنا تدعم الموقف المصري بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

صور فوتوغرافية نادرة لمصر في فعالية للمركز الثقافي التركي بالقاهرة
ads
ads

الأكثر قراءة

زيادة باقات الفكة فقط.. أسعار كروت الشحن الجديدة في 2024

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور

نقابة "العلوم الصحية" تحتفل بعيدها السنوي الثالث عشر.. وتكرم عددا من الأعضاء

عاجل| 2024 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل