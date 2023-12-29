بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت الشوط الثاني بدون تقطيع في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت

جولة محلية بين Al-Fayha vs Al-Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، في لقاءٍ مثير يجمع بين الفيحاء والهلال في الجولة 19 من الدوري السعودي على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ينطلق الهلال كفريقٍ يسعى لتحقيق فوزٍ جديد يعزز مكانته في صدارة الترتيب العام. يعدّ "الزعيم" حتى الآن فريقًا لا يعرف الهزيمة في الدوري، حيث تصدّر الجدول برصيد 50 نقطة، وتحقق 16 انتصارًا مع تعادل في مباراتين.

شوط أول سلبي بين الهلال والفيحاء

انتهت أحداث الشوط الأول، وفي اللحظات الأخيرة منه، شهدنا كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء للهلال، حيث قدم سعود عبد الحميد التمريرة، ولكن سالم الدوسري قام بتسديد الكرة لتمر فوق العارضة. تلك اللحظة كانت فرصة للهلال لتسجيل هدف في نهاية الشوط الأول، ولكن الكرة انطلقت باتجاه أعلى العارضة، مما حال دون دخولها الشباك. يبدو أن الفريقين يستمتعان بمباراة مثيرة، ونحن بانتظار المزيد من التطورات في الشوط الثاني.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والفيحاء اليوم الجمعة، الموافق 29 ديسمبر في العام الحالي، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لهذا الموسم 2023-2024. ستُلعب المباراة على أرض ملعب "الأمير فيصل بن فهد الرياضية".

تنطلق المباراة بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المواجهة من اللقاءات المثيرة والحاسمة في المنافسة الكروية لهذا الموسم، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الترتيب العام، بينما يسعى الفيحاء إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية. تابعونا للتغطية المباشرة لأحداث المباراة وآخر التطورات في الملعب.

تأتي هذه المواجهة لتكون تحديًا هامًا لرجال المدرب جورجي جيسوس الذين يتطلعون للمضي قدمًا في مسار الانتصارات وتوسيع الفارق مع المنافسين، خاصةً النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة. سيكون الهلال على موعدٍ مع تحدي هام في هذا اللقاء، حيث يسعى إلى عدم تكرار التعادل في المواجهة السابقة مع الفيحاء.

في المقابل، يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، ويمر بفترة صعبة بعد تعرّضه للهزيمة في آخر أربع مباريات في الدوري. يتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، ليعود إلى مسار الانتصارات ويوقف السلسلة السلبية. يعتبر هذا اللقاء مناسبة هامة للفيحاء لإظهار قوته والتنافس على نقاط اللقاء.

تجسّد المباراة أهمية خاصة بالنسبة للجماهير السعودية، حيث يترقبون أداء فريقيهم المحليين في هذا اللقاء المثير الذي قد يحمل في طياته تأثيرًا كبيرًا على مجريات الدوري. يعتبر اللقاء فرصة للمتابعين للاستمتاع بتنافس الفرق ورؤية المهارات البارزة للنجوم في ساحة الملعب.

بالنهاية، يترقب عشاق الكرة السعودية هذا اللقاء بشغف وتوقعات عالية، حيث سيكون الهلال على موعدٍ مع مباراة تحمل طابعًا خاصًا للتأكيد على صدارته، في حين يسعى الفيحاء للعودة للانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد للفريق الروح والثقة.

متى موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2024؟

تحدد موعد مباراة الهلال والفيحاء يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وستقام المباراة على أرضية ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية". يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء بشغف، حيث يعد هذا التاريخ فرصة لمتابعة تنافس الفريقين ومتابعة مهارات اللاعبين في ساحة الملعب.

سيشهد اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ستكون هذه المواعيد ملائمة للمشجعين في مختلف المناطق، حيث يمكنهم متابعة الأحداث المثيرة في هذا اللقاء الهام.

مباراة الهلال والفيحاء تعد فرصة لعشاق الرياضة في أجواء التشويق والتنافس، وسيكون الملعب شاهدًا على المهارات والاستراتيجيات التي ستُظهرها الفرق في سبيل تحقيق الفوز. سيترقب الجمهور بحماس وتوقعات عالية لرؤية الأداء المتميز للفريقين في هذا اللقاء المهم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2024 ؟

ستكون مباراة الهلال والفيحاء متاحة للمشاهدة مجانًا داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 SD. هذا يعني أن الجماهير السعودية ستكون قادرة على متابعة اللقاء مباشرة عبر هذه القناة دون الحاجة إلى الاشتراك.

بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت

لكن، إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية أو ترغب في مشاهدة المباراة بجودة صورة عالية، فستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC EXTRA 1 HD المشفرة. هذه القناة تقدم جودة عالية في البث، وتتيح للمشاهدين خارج السعودية الاستمتاع بتفاصيل المباراة بشكل أفضل.

بالتالي، يتوجب عليك الاطلاع على خيارات الاشتراك المتاحة لديك لضمان حصولك على تجربة مشاهدة ممتعة وعالية الجودة خلال هذه المواجهة الرياضية المهمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2024

لمتابعة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي لعام 2024 عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، يتعين عليك ضبط استقبالك الفضائي على القمر الصناعي عرب سات، باستخدام التردد التالي:

تردد قنوات SSC على نايل سات تردد قنوات SSC على عرب سات تردد قنوات SSC على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد، ستكون قادرًا على متابعة المباراة بجودة عالية عبر قناة SSC EXTRA 1 HD. يُفضل دائمًا التحقق من الترددات المحدثة لضمان استقبال مستقر وواضح للبث.

يرجى مراجعة موقع القناة أو مصادر موثوقة أخرى للحصول على التردد الصحيح وأي تحديثات قد تكون هناك قبل المباراة المقررة.

ازاي اشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي 2024 ؟

لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء مجانًا داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك استخدام تطبيق "شاهد"، وذلك بتقديمه البث بتقنية صورة عالية الجودة (SD).

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تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: عبد الحميد سعود - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - محمد كنو خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

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مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء

مواجهة بين فريقي الفيحاء والهلال تعد حدثًا مهمًا في إطار منافسات الدوري المحترف السعودي للموسم 2023-2024، حيث يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية هذه المباراة في يوم الجمعة المقبلة.

يواجه الفيحاء تحديات كبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى للتغلب على صعوباته الحالية وتحسين أدائه. يعتبر الهلال، بالمقابل، من بين أقوى الفرق في الدوري ويتصدر الجدول برصيد 50 نقطة، حيث يسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات والابتعاد عن منافسيه.

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الهلال يقدم موسمًا مميزًا ويتألق في هجومه، خاصة بأداء اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الذي سجل ثلاثية في المباراة الأخيرة ضد أبها. يعكس الهلال أيضًا تميزه في الدفاع، حيث استقبلت شباكه تسعة أهداف فقط هذا الموسم.

المواجهات السابقة بين الفيحاء والهلال شهدت تنافسًا قويًا، حيث تعادلا في أربع مباريات وفاز الهلال في ست، مع آخر لقاء انتهى بالتعادل 1-1. الهلال لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر تسع مباريات له في الدوري أمام الفيحاء.

يمكن توقع مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام بين الفريقين، حيث يسعى الهلال لتحقيق المزيد من الانتصارات، بينما يسعى الفيحاء للعودة للنتائج الإيجابية وإحباط خطط الفريق الزائر. ستكون هذه المواجهة فرصة لرؤية تألق اللاعبين وتكتيكات المدربين في ملعب المجمعة الرياضية.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بفارغ الصبر لمواجهة الفيحاء اليوم، حيث يتطلع الفريق إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة. يأتي هذا في ظل تألق فريق "الزعيم" الذي يعيش أفضل فتراته تحت إشراف المدرب البرتغالي الخبير خورخي خيسوس. يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

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الهلال، الذي حقق 50 نقطة من 16 مباراة، يحمل إحصائيات مميزة، حيث لم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن. يتصدر الهلال الترتيب بسجل خالٍ من الهزائم، وقد سجل 57 هدفًا في مرمى الخصوم، بينما تلقت شباكه 9 أهداف فقط.

في المقابل، يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 7 مباريات أخرى. يدخل الفريق مباراة اليوم بطموح العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال.

الهلال يسعى للابتعاد بالصدارة

تأتي مباراة الهلال اليوم كالنقطة الختامية للفريق في دوري روشن السعودي قبل توقف المسابقة، وذلك بسبب انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2024 في قطر. يتطلع الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الأخيرة قبل التوقف، حيث يسعى إلى الابتعاد بصدارة الدوري.

يتسابق الهلال لتحقيق الفوز في هذه المباراة التي تعتبر نظريًا سهلة أمام الفيحاء، بهدف مواصلة الابتعاد في الصدارة وتعزيز موقعه كأفضل فريق في الدوري. يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الفريق الثاني النصر، مما يجعله في وضع ممتاز لمواصلة مشواره بقوة بعد استئناف المسابقة.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الفيحاء