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الحكومة الباكستانية تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الحكومة الباكستانية الغاء احتفالات رأس السنة، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة"، وفق رسالة متلفزة لرئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار إلى شعبه.

وقال أنور الحق إن الحكومة "حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة بسبب الوضع في قطاع غزة".

وأضاف أن الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعران بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة.

وتابع: "أناشد جميع الباكستانيين بإظهار التضامن مع الفلسطينيين والتزام البساطة مع بداية العام الجديد".

كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تتحدث باستمرار في مختلف المحافل الدولية بشأن غزة، وتدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي أدت إلى خسارة الآلاف من الأرواح.

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