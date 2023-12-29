كيفية انقاص الوزن بسرعة.. 5 طرق مضمونة

إن فقدان الوزن هو الكلمة الرئيسية الأكثر بحثًا على الإطلاق، مع خياراتنا الغذائية الحديثة وقلة الحركة لهضم تلك الوجبة بشكل صحي، يقع معظم الناس تحت فئة السمنة.

وبدءًا من التمارين وحتى شرب الماء، ندرج كل ما يمكنك فعله للوصول بسرعة إلى هدفك في إنقاص الوزن وإن الجمع بين تقنيات إنقاص الوزن الفعالة التي تركز على التغذية وممارسة الرياضة سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة.

ومن أجل الصحة على المدى الطويل، من الضروري تفضيل الممارسات الدائمة على فقدان الوزن السريع، فيما يلي 5 استراتيجيات مؤكدة النجاح لخسارة الوزن بسرعة:

التمرين المتكرر

تأكد من أن خطتك تتضمن تدريبات القوة وتمارين القلب والأوعية الدموية تشمل التمارين التي تزيد من كتلة العضلات وتسرع عملية التمثيل الغذائي السباحة وركوب الدراجات والجري ومن ناحية أخرى، فإن تدريب القوة يحرق السعرات الحرارية حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الرياضية بمستوى معتدل.

شرب الكثير من الماء

اشرب الكثير من الماء لتبقى رطبًا طوال اليوم قد يخلط الجسم أحيانًا بين العطش والجوع، مما يسبب تناول وجبات خفيفة لا داعي لها.

النوم الكافي

تأكد من حصولك على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة قلة النوم يمكن أن تعطل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وبطء عملية التمثيل الغذائي.

تناول الطعام

انتبه إلى إشارات جسمك الخاصة بالجوع والامتلاء أثناء تناول الطعام بانتباه لتجنب الإفراط في تناول الطعام، ضع حدًا للمشتتات أثناء تناول الطعام، واستمتع بطعامك، وانتبه لإشارات جسمك.

نظام غذائي متوازن

ابدأ بتطبيق نظام غذائي صحي ومتوازن أعط اهتمامًا خاصًا للأطعمة الكاملة غير المصنعة بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المصنعة والسكريات المضافة والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.