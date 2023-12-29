نشر ضابط إسرائيلي مقطع فيديو له وهو يرسل تحية سلام ويشيد بقاتل عائلة دوابشة عام 2015 في فلسطين، وهذا الامر لن يمر مرور الكرام على المقاومة، حيث فتكت المقاومة به اليوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

عاجل| مصير غامض لضابط إسرائيلي يُشيد بقاتل عائلة فلسطينية بينهم رضيع

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل اليوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والذي أشاد بقاتل عائلة دوابشة.

حرق عائلة دوابشة

وعن تفاصيل حرق عائلة دوابشة، فقد تم إشعال مستوطنين الحريقَ في منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما، محافظة نابلس في الضفة الغربية، فلسطين، وتوفي رضيع عمرة 18 شهرا، ووالده والأبن الذي لم يكمل 4 سنوات أصيبوا بجروح، وسرعان ما توفي الأب بعد إصابته بحروق بالغة من الدرجة الثالثة، وتوفيت الأم هي أيضا.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، بينت أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.

وظهر شرفيط في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضي وهو يزرع شجرة في غزة، ويقوم بإهدائها لسجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، ومنهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم.