عاجل| ظاهرة خطيرة تضرب 11 محافظة ليلة رأس السنة.. وتحذير مهم من الأرصاد الجوية

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حالة الطقس ليلة رأس
حالة الطقس ليلة رأس السنة

تضرب البلاد ظاهرة خطيرة ليلة رأس السنة، ومن المتوقع سقوط أمطار، وعلى السائقين والمسافرين توخي الحذر.

ظاهرة الضباب في محافظة القاهرة

وأشارت الأرصاد في بيان لها إنه تشهد العديد من المحافظات خلال ليلة رأس السنة شبورة كثيفة على الطرق، ناصحة المسافرين بتوخي الحذر لمنع الحوادث، وخاصة أثناء القيادة في الصباح الباكر، حيث يتعرض السائقين لانعدام الرؤية الأفقية أحيانا، فضلا عن انتشار ظاهرة الضباب في العديد من المحافظات.

وحذرت قائدى السيارات من القيادة بسرعة عالية، ناصحة بتهدئة السرعة وتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة للحفاظ على حياة الركاب.

أمطار في 9 محافظات ليلة رأس السنة

ومن المنتظر، سقوط أمطار ليلة رأس السنة، بنسبة تصل إلى 40% وتكون متوسطة في 9 محافظات، حيث تتعرض كلا من مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، لأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم.

ظاهرة خطيرة تضرب 11 محافظة ليلة رأس السنة

وليلة رأس السنة أن تشهد الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والتي تتحول إلى ضباب يحجب الرؤية الأفقية، وتستمر هذه الظاهرة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة من صباح يوم ليلة رأس السنة، وعن الـ 11 محافظة المعرضين لخطر الظاهرة الخطيرة هم:-

  • القاهرة
  • الجيزة
  • القليوبية
  • الدقهلية
  • الإسكندرية
  • البحيرة
  • مطروح
  • بني سويف
  • بورسعيد
  • الفيوم
  • المنيا

أمطار

وحسب توقعات الأرصاد من المنتظر تعرض البلاد لسقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، مع ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، والتي تتحول لضباب.

درجات الحرارة  ليلة رأس السنة

المحافظةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية العظمى 20 درجةالصغرى 14 درجة
جنوب سيناءالعظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 22 درجةالصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد العظمى 26 درجةالصغرى 13 درجة 
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