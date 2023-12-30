أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم بالسوق السوداء

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه الاستقرار في البنوك بداية تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، في الوقت الذي اتجهت فيه اسعار الدولار لصعودي القوي امام الجنيه بالسوق السوداء مع تقلبات حادة في قيمتها، وسط ترقب لقرارات الحكومة النهائية التى بصدد اتخاذها لتعزيز الموارد الدولارية وحل أزمة العملة الصعبة بالبلاد.

أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 30 ديسمبر 2023:

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية، حيث جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم الأحد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

حددت شهادات إيدع البنك التجاري الدولي في بورصة لندن سعر الدولار مقابل الجنيه عند54 جنيها، في الوقت الذي يشهد فيه ارتفاعات أيضا في السوق الموازي.

وأظهرت شهادات إيداع التجاري الدولي أنه يتم تقييم سعر الدولار مقابل الجنيه عند 54 جنيها، وذلك بناء على قسمة سعره في البورصة المصرية عند 70.80 جنيه مقابل سعر في بورصة لندن عند 1.30 دولار.

وكانت قد شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات قوية في السوق السوداء خلال تعاملات الأمس ليقفز من مستويات 51 جنيها إلى 54 جنيها، ما دفع أسعار الذهب لتسجل مستويات قياسية.

وفي البنوك، واصل البنك المركزي تثبيت أسعار الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 30.95 جنيه، وسط توقعات بحدوث انفراجة قريبة في أزمة توافر النقد الأجنبي مع الاتجاه لحلها من خلال الإسراع في بيع الأصول واكمال الاتفاق مع قرض الصندوق.

سعر الدولار بالسوق السوداء إشارات إيجابية:

وتتعرض تعاملات الدولار مقابل الجنيه المصري لمضاربات قوية وعنيفة في السوق السوداء في ظل عدم قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حيث تزداد التوقعات باحتمال حدوث انخفاض في قيمة الجنيه، ما يزيد الطلب على شراء الدولار بالسوق السوداء، بجانب عدم تدبير العملة الصعبة من قبل البنوك للشركات لاستيراد السلع من الخارج التى تضغط ايضا على السوق السوداء.

ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم بين مستويات 51 إلى 53 جنيها.