وليد سامي: إشادات واسعة بتنظيم بطولة النخبة العربية للتنس.. ومنتخب مصر يستعد لكأس ديفيز

تحدث وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري للتنس وأمين السر المساعد للاتحاد العربي عن تفاصيل تنظيم النسخة الثالثة من بطولة النخبة العربية، التي أقيمت في قطر خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 لاعبًا عربيًا منهم ثنائي منتخب مصر محمد صفوت وكريم مأمون.

وأكد وليد سامي أمين سر المساعد للاتحاد العربي، أن البطولة شهدت نجاحًا تنظيميًا رائعًا بشهادة الجميع ونالت اللجنة بتوجيهات الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد العربي للتنس، والدكتور عبدالله أمين سر الاتحاد العربي، ومجموعة عمل كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد القطري، إشادات كبيرة من المشاركين في الحدث.

وأوضح أن البطولة تعد احتكاك قوي للاعبي منتخب مصر للتنس واللاعبين العرب، للاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز، وهو الهدف الرئيسي للبطولة من أجل زيادة قوة المنافسة العربية والوصول بأعلى مستوى ممكن لكل اللاعبين المصريين والعرب من أجل المنافسة بشكل قوي عالميًا.

تابع سامي أن البطولة شهدت مشاركة 16 لاعبًا من أفضل اللاعبين، وأفضل المصنفين في منظمة اللاعبين المحترفين، وكانت اللقاءات قوية جدًا بداية من دور الـ16 الذي لم يكن بنظام خروج المغلوب، حيث كان الخاسر يخوض دور الترضية.

وكشف سامي أن اللاعب التونسي عزيز دوجاس المصنف رقم 2 توج باللقب بعدما فاز في النهائي على اللاعب المصنف رقم 5 السوري حازم النو، الذي يعد مفاجأة البطولة بعدما حقق الفوز في دور الـ8 على المصنف الأول، اللبناني بنجامين، قبل أن يتخطى في الدور نصف النهائي، النجم المصري محمد صفوت.

أردف سامي أن المباراة النهائية شهدت متابعة كبيرة من كافة عشاق اللعبة، وحضرها من الملعب سعادة الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد العربي والاستاذ طارق زويل سكرتير عام الاتحاد القطري والسيدة سلمى الملهي رئيس الاتحاد التونسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد العربي، والاستاذ عزيز العراف نائب رئيس الاتحاد الأفريقي والمغربي، والسيد سفير تونس في قطر.

ونقل سامي انطباع جميع اللاعبين عن البطولة والذين أكدوا أنها كانت من أفضل البطولات التي خاضوها مشددًا أنها أقيمت على أكمل وجه ولم يتم الاستقرار بعد على مكان إقامة النسخة المقبلة منها.

وأتم سامي تصريحاته أن مجموع الجوائز المالية يقدر بـ34 ألف دولار، حيث حصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف والمركز الثاني 5 آلاف، وحصل جميع اللاعبين أصحاب المراكز من الثالث لـ السادس عشر، على جوائز مالية.

