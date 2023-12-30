محمد أحمد فؤاد يحصل على شهادة إنجاز من معهد الاتحاد الدولي للعقارات

حصل محمد أحمد فؤاد على شهادة إنجاز من معهد الاتحاد الدولي للعقارات ie، بعد إتمامه دورة تدريبية من المعهد للمثمنين العقاريين.

وتقديرا لجهوده في إتمام الدورة التدريبية بنجاح وتميز، فقد منح المعهد شهادة إنجاز معتمدة للسيد محمد أحمد فؤاد.

عن الاتحاد الدولي للعقارات

تأسس الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI في عام 1951 في باريس, وهي منظمة عالمية لشبكات الأعمال لجميع المهنيين المرتبطين بصناعة العقارات.

أتاح الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI الوصول والفرص للمهنيين العقاريين المهتمين باكتساب المعرفة ومشاركة المعلومات وإجراء الأعمال التجارية الدولية مع بعضهم البعض

الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI عضو في التحالف الدولي لمعايير الأخلاقيات ووقع على المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة.