إسرائيل تقوم بالتوغل في أعماق مخيمات غزة

أفاد السكان بأن دبابات إسرائيلية قد تقدمت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة خلال ساعات الليل، وذلك بدعم من نيران المدفعية والطيران، في تصعيد للهجوم المستمر الذي أسفر عن تدمير جزء كبير من القطاع وأعلنت إسرائيل أن هذا الهجوم قد يستمر لعدة أشهر إضافية.

تركزت المعارك التي بدأت في وقت متأخر من مساء الجمعة واستمرت حتى صباح السبت في مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس. شهدت هذه المواجهات دعمًا من غارات جوية مكثفة، مما أسفر عن إدخال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات.

أفاد مسؤول كبير في وزارة الصحة الفلسطينية بأن 100 فلسطيني قد فقدوا حياتهم، فيما أصيب 158 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت وسط قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تقديم الإسعاف للأطفال المصابين ونقلهم إلى مستشفى ناصر

قام الهلال الأحمر بنشر صور عبر الإنترنت تظهر سيارات الإسعاف وهي تتحرك في الشوارع المدمرة، تقديم الإسعاف للأطفال المصابين ونقلهم إلى مستشفى ناصر، الذي يُعد أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب قطاع غزة.

نزح جميع سكان قطاع غزة بسبب الهجمات المدمرة التي شنتها إسرائيل

نزح تقريبًا جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم بسبب الهجمات المدمرة التي شنتها إسرائيل قبل 12 أسبوعًا، وذلك عقب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر وأسفرت هذه التصعيدات عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن فقدان أرواح ما لا يقل عن 21،500 فلسطيني

تفيد السلطات الصحية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن فقدان أرواح ما لا يقل عن 21،500 فلسطيني يثير هذا الوضع مخاوف من انتقال الصراع لأنحاء المنطقة، حيث تجذب أنظار الجماعات المتحالفة مع إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير منازل ومبان سكنية وشركات، وشهدت توقفًا في العمل بالمستشفيات وأفادت وزارة الثقافة الفلسطينية يوم السبت بأن الضربات الإسرائيلية تسببت في إصابة حمام يعود إلى القرون الوسطى.

تعرض الجامع العمري الكبير للقصف في وقت سابق خلال فترة الحرب وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية قد وصلت إلى مراكز قيادة حركة حماس ومستودعات الأسلحة.

نشرت القوات الإسرائيلية صورًا لجنودها وهم يتنقلون على الأرض بين أنقاض المباني المدمرة.

الجيش الإسرائيلي دمر مجمعًا للأنفاق في القبو تابع لأحد منازل يحيى السنوار

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد دمر مجمعًا للأنفاق في القبو تابع لأحد منازل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في مدينة غزة. وفي تطور آخر، طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تقليل وتيرة العمليات الحربية في الأسابيع القادمة والانتقال إلى تنفيذ عمليات تستهدف قادة حماس. وحتى الآن، لا تظهر إسرائيل أي مؤشرات على تبني هذا الطلب.