المطران عطا الله حنا: نسأل الله أن يعزي قلوب المكلومين والمعذبين والمتألمين والمشردين في غزة المنكوبة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا ومن وحي هذه الايام الميلادية نؤكد بأن ثقافتنا هي ثقافة سلمية لا عنفية وهذا ما تم تأكيده في وثيقة الكايروس فنحن لا نؤمن بالحروب وثقافة القتل والعنف وندعو إلى احترام الحياة البشرية وانطلاقا من هذه القيم التي ننادي بها دوما طالبنا ونطالب بوقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيين.
نسأله تعالى بان يعزي قلوب المكلومين والمعذبين والمتألمين وما اكثرهم في غزة حيث اصبحت الغالبية الساحقة من السكان في القطاع تعيش في اوضاع مأساوية.
يحق لنا ان نتسائل اين هو الضمير الانساني مما يحدث في غزة من مآس انسانية مروعة ؟! ولكننا وبالرغم من كل آلامنا واحزاننا لن نفقد الامل والرجاء وسنبقى ننادي بأن تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.
ان مشاهد الموت والدمار والخراب في غزة انما هي وصمة عار في جبين الانسانية ونسأله تعالى بأن تعود الانسانية لمن فقدها ولمن يغض الطرف عما يحدث في غزة من جرائم، فدماء ابناء شعبنا هناك ليست رخيصة فهؤلاء هم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان ويجب ان يعاملوا بانسانية وان تصان حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.
وما يحدث حاليا في غزة انما هي وحشية منقطعة النظير وتدمير وتهجير لشعب ذنبه الوحيد انهم فلسطينيون غزاويون ينتمون لبلدهم وهم ملتصقون التصاقا بهذه الارض المباركة والمقدسة.

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