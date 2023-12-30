مطران فلسطيني: " مع اطلالة العام الجديد نتمنى ان تنجح الجهود المبذولة لوقف الحرب "

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن كل قطرة دم تسيل تعني بالنسبة الينا الشيء الكثير فالانسان خلقه الله على صورته ومثاله ووجب احترام كل انسان وحقه في الحياة الكريمة بعيدا عن العنف والحروب والاستهداف.

نرفض ان يستهدف اي انسان بسبب انتماءه العرقي أو الديني واهلنا في غزة اليوم يستهدفون لانهم فلسطينيون يعيشون في هذا القطاع واستهدافهم يندرج في اطار سياسة العقاب الجماعي حيث إن اكثر من نصف سكان القطاع اصبحوا لاجئين في بلدهم وهم الذين كانوا اصلا لاجئين منذ عام 48 وهاهم اليوم يتعرضون لنكبة جديدة.

لا يمكن ان تستمر هذه الحرب وهنالك جهات كثيرة في هذا العالم تعمل من اجل ايقاف هذا النزيف ونأمل مع اطلالة العام الجديد ان تكون هنالك بوادر خير بوقف هذه الحرب الدموية الغير مسبوقة.

ندعو إلى احترام الانسان كل انسان وإلى احترام المدنيين كل المدنيين فلا يجوز استهداف الابرياء بهذه الطريقة المروعة.

كان الله في عون اهلنا في غزة وقد تحولت غزة كلها إلى منطقة دمار وخراب ودماء وآلام واحزان.

نداءنا ورسالتنا هي بأن تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.