وفد رفيع من جمعية فرسان القبر المقدس في زيارة تضامنية إلى الأرض المقدسة



بدأ الكاردينال فيرناردو فيلوني، الرئيس الأعلى لفرسان القبر المقدّس، زيارة تضامنيّة إلى الأرض المقدّسة، تستمرّ لغاية الثالث من شهر يناير 2024، يرافقه فيها الحاكم الأعلى لجمعية الفرسان الأمبسادور ليوناردو فيسكونتي، ومسؤول العلاقات العامة الدكتور فرانسو فايني.

ووصل الكاردينال فيلوني إلى الأرض المقدسة، الجمعة، حيث كان باستقباله بأرض المطار القاصد الرسولي في القدس المطران أدولفو تيتو يلانا، وراعي كنيسة العائلة المقدّسة في غزة الأب جبرائيل رومانيلي. وانتقل من بعدها إلى دار البطريركيّة اللاتينيّة في القدس.

وكان باستقباله في دار البطريركيّة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، والنائب البطريركي العام في القدس وفلسطين المطران وليم شوملي، وعدد من الكهنة الذين شكروا الكاردينال فيلوني على هذه "الزيارة الشجاعة في خضم الحرب". من جهته قال الكاردينال فيلوني بأنّه يأتي إلى الأرض المقدسة في هذه الأوقات الصعبة "حاجًا من أجل السلام، ناقلًا صوت جميع فرسان وسيدات جمعية القبر المقدّس الخيريّة، للإعراب عن تضامنهم المتفاني مع الكنيسة الأم في القدس".

وخلال اليوم الأول من الزيارة، عقد الحاكم الأعلى فيسكونتي دي مودروني اجتماع عمل في مقر البطريركيّة اللاتينيّة مع المدير الإداري سامي اليوسف، ومع رؤساء الدوائر البطريركيّة الرئيسيّة: مديرة الشؤون الاجتماعيّة ديما خوري، مدير دائرة المشاريع جورج عكروش، ومديرة الدائرة الهندسيّة أديب إبراهيم، ومدير الدائرة الماليّة جاك عامر. وخلال الاجتماع، تمّ البحث في الأوضاع الحاليّة وآفاق المستقبل لكل دائرة.

وبعد ظهر الجمعة، زار الوفد عددًا من العائلات المسيحيّة القاطنة في البلدة القديمة بالقدس وتتلقى دعمًا من البطريركية. وأصغى الكاردينال فيلوني لأفراد هذه العائلات الذين يعانون من مشاكل اجتماعية كبيرة مرتبطة بشكل خاص بنقص العمل. كما رفع الصلاة معهم من أجل السلام في الأرض المقدّسة.