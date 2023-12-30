كنيسة فلسطين: " ان اهلنا في غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة"

أقباط وكنائس
بوابة الفجر

 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن العالم يستقبل بعد ساعات عاما مدنيا جديدا اذ نودع عام 2023 ونستقبل عام 2024 مع التمنيات والادعية بأن يحمل العام الجديد ما هو جديد بالفعل، والجديد الذي نريده هو الخير للانسانية كلها ولهذا المشرق كما ان الجديد الذي نريده في العام الجديد هو ان تتوقف هذه الحرب التي حصدت وتحصد ارواح الابرياء من المدنيين وخاصة شريحة الاطفال.
ان هذه الحرب التي يتعرض لها اهلنا في غزة لا يمكن ان تستمر فهي ادت إلى كثير من المآسي الانسانية ويجب ان تتوقف سريعا ونحن نقف إلى جانب كل جهد وعمل ومبادرة هادفة لوقف هذه الحرب بشكل كلي وهي الحرب التي دفع فاتورتها المدنيين.
نطالب بوقف الحرب سريعا واعتقد بأن كل انسان عنده ضمير وعنده انسانية هو ايضا يطالب بوقف هذه الحرب فمشاهد الموت والدمار والخراب هي مؤلمة وحزينة ولا يمكن تبرير هذا الواقع بأي شكل من الاشكال.
نتمنى ان يصل صوتنا ونداءنا إلى حيثما يجب ان يصل فما ذنب اهل غزة لكي يتم التعامل معهم بهذه القسوة وبهذه الاساليب الدموية المروعة.
لسنا دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الانسانية بل ندعو دوما إلى احترام الانسان كل انسان واهلنا في غزة يستحقون أن يعيشوا باوضاع افضل بعيدا عن لغة الدمار والخراب والاستهداف.

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