احتفالات ميلادية لابرشية طرابلس في ثلاث قرى عكارية

أقامت أبرشية طرابلس المارونية، احتفالات ميلادية بعنوان "ميلاد يسوع.. ميلاد الإنسان"، برعاية المطران يوسف سويف وبالتعاون مع "مؤسسة إنسان"، شملت ثلاث محطات وحضرها حشد من ابناء الرعايا في عكار.

وكانت المحطة الاولى على خشبة مسرح مدرسة MODERN SCHOOL في منيارة، مدرسة العائلة المقدسة في بيت ملات ومدرسة راهبات الفرنسيسكان في منجز، شارك فيها إلى جانب سويف، مدير "مؤسسة انسان" ميشال عبدو، المونسنيور الياس جرجس ومنسق الاحتفال الاب كامل كامل وفاعليات.

بعد النشيد الوطني وترانيم الميلاد، تحدثت منسقة البرامج في المؤسسة ميشلين مخايل وقالت: "نؤكد ان عكار ليست بعيدة إنما هي قلب لبنان، والدليل وجود الجميع معنا من مختلف الرعايا والبلدات العكارية، وما ميز اللقاء هو التعاون المثمر بين الأبرشية المارونية في طرابلس ومؤسسة إنسان بالتنسيق مع الآباء الكهنة الذين كان لهم الدور الأساس في إنجاح هذه المبادرة الميلادية التي شملت كل عكار"، مؤكدة ان "المؤسسة أرادت أن تزرع الفرح، على الرغم من الظروف التي نمر بها، لأننا أبناء النور والرجاء وعكار تستحق هذا الفرح الميلادي ".

ثم تحدث سويف وشكر كل من "ساهم في تنظيم هذه الاحتفالات بمحبة وعطاء لا حدود له"، واوضح معاني عيدالميلاد وتدبير الله الخلاصي بسر التجسد الإلهي. مؤكدا أن "نشيد المحبة يكتمل باجتماع العائلة، وعندما تجتمع العائلة نعيش الميلاد الحقيقي وهنا يكون قد أرسل لنا الله أجمل هدية وهي الطفل يسوع المسيح، لذلك يعتبر عيد الميلاد عيد الوحدة والمحبة والفرح".

و ختم متمنيا ان "يستمر التعاون بين أبرشية طرابلس المارونية ومؤسسة إنسان لتشمل العديد من النشاطات والمبادرات التي تؤكد الحضور والتجذر في هذه الارض التي تنتظر منا الكثير".

وكانت كلمات لكل من الخوري كامل والاعلامية ليا معماري شددت على "أهمية هذه المبادرة التي تعزز أواصر الروابط بين الرعايا والبلدات العكارية".

وتخلل الاحتفالات عروض لمسرحية "كازادو" ولقاء مباشر مع الأطفال، اضافة إلى توزيع الهدايا على المشاركين.