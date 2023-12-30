رئيس اساقفة سبسطية: " ما يحدث في غزة ليس فيلما دراماتيكيا مرعبا بل هي مأساة انسانية حقيقية وواقعية لا يمكن وصفها بالكلمات "

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يحدث في غزة خلال ال85 يوما المنصرمة ليس فيلما دراماتيكيا وليست مشاهد عابرة يجب ان تمر مر الكرام وان يعتاد عليها البعض بل هي مأساة انسانية مروعة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

لا يمكننا ان نجد الكلمات اللائقة لوصف ما يحدث في غزة في ظل هذا القصف والتنكيل الغير مسبوق حيث اضحى اكثر من نصف سكان القطاع لاجئين ونازحين في بلدهم وهم الذين نكبوا عام 48 وها هم يتعرضون لنكبة جديدة وتشريد جديد.

الحرب ما زالت مستمرة ومتواصلة رغما عن كل النداءات والمناشدات والمبادرات التي اطلقت من اجل وقف هذه الحرب، ونتمنى بأن تتواصل المبادرات والتحركات الهادفة لوقف هذه المعاناة.

يجب ان تتظافر الجهود في العمل من اجل وقف هذه الحرب فلا يمكن لهذه المأساة الانسانية ان تستمر وان تتواصل ولم نعد قادرين على احتمال ما يحدث حيث إن من يدفعون فاتورة هذه الحرب هم من المدنيين وخاصة شريحة الاطفال.

ما يهمنا هو الانسان كل انسان وهو خليقة الله ويجب ان تصان حريته وكرامته واهل غزة لا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة حيث إن هذه هي سابع حرب يتعرض لها القطاع خلال السنوات الاخيرة، فبأي ذنب يُقتل هؤلاء المدنيين ولماذا يتم استهداف المدنيين بهذه الطريقة المروعة والبشعة.

ان نداءنا نوجهه مجددا إلى كل مكان في هذا العالم اوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.