أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم هزة عنيفة بالسوق السوداء والجنيه يقلص خسائره

سجلت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 استقرار بالبنوك التى تواصل تثبيت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بينما شهدت اسعار الدولار تراجعات حادة في السوق السوداء التى عرضت بيع الدولار عند مستويات 51 جنيها مقابل 53 جنيها الاسبوع الماضي.

أسعار الدولار بالبنوك بداية تعاملات اليوم:

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 30 ديسمبر 2023:

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

حيث جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في السوق السوداء:

وتعرضت أسعار الدولار في السوق السوداء لهبوط مفاجء حيث عرضت شراء الدولار عند 50 جنيها بينما يتم البيع عند 51 جنيها مقارنة بمستويات سابقة 53 و55 جنيها.

ولم يحدد حتي الان اسباب تراجعات السوق السوداء، حيث إنه ا تتعرض لمبادرات عنيفه ولا تعتمد على الية محددة في تسعير الدولار فيتراجع الدولار مع صدور تقرير اقتصادية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري بينما تهبط إذ كانت تلك التقرير سلبية.

ويعد التداولات في السوق السوداء وبيع وشراء النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي مجرم قانونيا ويؤدي إلى الحبس وغرامات تصل إلى ملايين جنيهات.