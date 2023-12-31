42.2 % ارتفاع في اعداد طرق وكبارى وانفاق خلال عام 2021 / 2022

الاقتصاد
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أصدر الجهاز  المركزي  للتعبئة  العامة  والإحصاء  اليـــوم    الاحد       الموافق   31  /     12  / 2023  النشرة  السنوية لإحصاء  التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.
• بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل  43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرهـــــا 36.1٪     
• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق          المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل  17.0مليــار جنيه عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرهـــــا 42.2٪ 
• بلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة      4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022مقابــــل   4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022  مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها 86.6٪
• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022  مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها86.5 ٪ 
• بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة         1.2  مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ 
• بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل  3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض  قدرهــا 41.6٪

الجهاز المركزي للتعبئة العامة النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء
Elfagr.org

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