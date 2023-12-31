42.2 % ارتفاع في اعداد طرق وكبارى وانفاق خلال عام 2021 / 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاحد الموافق 31 / 12 / 2023 النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.

• بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 36.1٪

• بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪

• بلغ إجمالي قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022مقابــــل 4.3مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪

• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪

• بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪

• بلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذة 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪

• بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪