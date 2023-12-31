عاجل| الذهب قدم عائد وصل إلى 98% للمستثمرين به في مصر خلال 2023

الذهب استفاد من أزمة العملة الصعبة

أظهر الذهب خلال تعاملات 2023 أنه ملاذ آمن للاستثمار في مصر بعدما قدم عوائد غير مسبوقة للمستثمرين به، وسط توقعات بأن يواصل الارتفاعات والأداء الجيد في عام 2024 مدعوم بعدم وضوح الرؤية المستقبلية للجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة بالبورصات العالمية في ظل الإقبال الواسع من المستثمرين على شرائه لاحتمالات بدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.



أسعار الذهب تمنح المستثمرين المصريين عائد وصل إلى 98 % خلال 2023:



شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية على مدار تعاملات عام 2023 دفعته لأن يصل إلى مستويات قياسية بلغت 3330 جنيها على صعيد عيار 21 الأكثر ليحقق مكاسب وقتها بنحو 98 % وهو اقصي عائد حقق الذهب للمستثمرين به على مدار 2023، قبل ان تهدء ارتفاعات الاسعار مرة اخري، ويكون العائد من أرباح الاستثمار بالذهب على مدار عام 2023 نحو 89 % بالمتوسط بعد أن إنه ي العام عند مستويات 3175 جنيها لعيار 2023.

تطور اسعار الذهب خلال 2023 قد عائد 89% بالمتوسط :



وقد جاء تطورات أسعار المعدن الأصفر الذهب في مصر منذ بداية 2023 وحتى اليوم 31 ديسمبر 2023 كالآتي:



ارتفع سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات 2023 بنسبة 89 % من مستويات 1436 جنيها إلى 2721 جنيها محققا مكاسب 1285 جنيها للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا خلال تعاملات 2023 بنسبة 89.5 % من مستويات 1675 إلى 3175 جنيها حاليا محققا مكسب بقيمة1500 جنيه.



ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات 2023 بنسبة 89.5 % من مستويات 1914 جنيها إلى مستويات 3628 جنيها محققا مكاسب بقيمة1714 جنيها.



وارتفع سعر الجنيه الذهب على مدر تعاملات 2023 بنسبة 89.5 % من مستويات 13400 جنيه جنيها إلى مستويات25400 جنيه محقق مكاسب بقيمة 12200 جنيه.