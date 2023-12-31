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ممدوح الششتاوي مستشارا للتسويق للجنة الأولمبية المصرية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، تعيين ممدوح الششتاوي مستشارًا للتسويق والعلاقات العامة للجنة.

جاء قرار اللجنة بتعيين الششتاوي نظرت لما يتمتع به من  خبرات تزيد عن ثلاثين عاما، في مجال التسويق في قطاع الرياضة والسياحة.

وأدار الششتاوي عدة ملفات خاصة بتنظيم أحداث عالمية رياضية وسياحية مثل تنظيم بطولة كأس ألعالم لكرة اليد والأمم الافريقية لكرة القدم عدة مرات، والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح،  ومؤتمر دافوس الخاص باليوم العالمي للسياحة وغيرها من الأحداث الدولية.
 

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