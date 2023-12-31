سلطنة عُمان: ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 6.6 بالمائة بنهاية نوفمبر

ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6.6 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.

وأشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لترتفع مبيعاته بـ 11.7 بالمائة، فيما قادت منتجات غاز البترول المسال والباراكسيلين والبنزين الارتفاع في الصادرات، مسجلة ارتفاعًا نسبته 103.8 بالمائة و214.7 بالمائة و95.9 بالمائة على التوالي.

وبيّنت أن إنتاج وقود السيارات (91) بلغ بنهاية شهر نوفمبر 2023م نحو 14 مليونًا و734 ألف برميل، فيما بلغت مبيعاته 13 مليونًا و397 ألفًا و600 برميل بمقابل انخفاض إنتاج وقود سيارات (95) بـ 20.7 بالمائة مسجلًا 10 ملايين و659 ألفًا و100 برميل لتنخفض مبيعاته أيضًا إلى 11 مليونًا و86 ألفًا و900 برميل.

وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 5.9 بالمائة مسجلًا 31 مليونًا و155 ألفًا و900 برميل، وسجلت مبيعاته 13 مليونًا و137 ألفًا و500 برميل، وارتفع أيضًا إنتاج وقود الطائرات بـ 32 بالمائة ليبلغ 9 ملايين و292 ألفًا و200 برميل وسجلت مبيعاته 4 ملايين و48 ألفًا و700 برميل، فيما سجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا بنسبة 20.9 بالمائة ليبلغ 7 ملايين و413 ألفًا و800 برميل.

وبلغت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) حتى نهاية شهر نوفمبر 2023م مليونًا و221 ألفًا و900 برميل، فيما بلغت الصادرات من وقود (95) نحو 580 ألفًا و400 برميل، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 17 مليونًا و800 ألف و900 برميل، ومن وقود الطائرات 5 ملايين و233 ألفًا و400 برميل، فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 449 ألفًا و200 برميل. كما بلغت صادرات الباراكسيلين 466 ألفًا و800 طن متري، فيما سجلت صادرات البنزين 139 ألفًا و500 طن متري، وارتفعت صادرات البولي بروبولين بـ 7 بالمائة مسجلة 206 آلاف و900 طن متري.