أرباح قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني تتجاوز 183.55 مليار دولار

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نموًا في إيرادات وأرباح صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى تجاوز أرباح القطاع 1.3 تريليون يوان (نحو 183.55 مليار دولار ) خلال الفترة المذكورة، لترتفع بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت أن الإيرادات المُجمّعة للقطاع بلغت 11.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، لتقفز بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أن صادرات القطاع خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بلغت 44.95 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.8 في المائة على أساس سنوي.