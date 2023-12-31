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تونس: ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 28 %

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28 بالمائة حتى 20 ديسمبر  ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار.

 

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 بالمائة، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.

 

وذكر البنك المركزي، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع مدخرات تونس من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار.

 

وبخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد تجاوزت 11.2 مليار دينار، منذ بداية السنة وحتّى 20 ديسمبر 2023، مقابل قيمة 8.5 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما مثل زيادة بنسبة 31 بالمائة.

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