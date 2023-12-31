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انخفاض الديون الخارجية على الصين في الربع الثالث من العام

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 2.38 تريليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر عام 2023.

 

وأفادت الهيئة بأن هذا يمثّل انخفاضًا بنسبة 2% أو 50.9 مليار دولار أمريكي عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، عن وانج تشون ينج، نائبة مدير الهيئة، قولها إن الديون الخارجية المستحقة على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل.

 

وأضافت وانج أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقرًا، فيما ستظلّ أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.

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