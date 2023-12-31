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لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية تخفض أسعار السولار والبنزين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية خلال اجتماعها الشهري، اليوم الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)، تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95).


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلسًا للتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلسًا للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلسًا للتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (720) فلسًا للتر، بدلًا من (750) فلسًا للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلسًا للتر بدلًا من (915) فلسًا للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1130) فلسًا للتر بدلًا من (1160) فلسًا للتر.


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الثاني المقبل عند سعر 620 فلسًا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.


يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقًا للأسعار العالمية.

Elfagr.org

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