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"الزراعة" تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا  بجودة عالية وبأسعار تنافسية خاصة مع قدوم الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.


وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعه ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لاهالينا والمنافذ أنه تم  ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك  تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه 
واكد صالح ان المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة ب 18 منفذ متحرك لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنية الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض.


واكد "صالح" ان المواطن  في قلب وعقل القيادة السياسية مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الاستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله موضحا ان مبادره خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.

Elfagr.org

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