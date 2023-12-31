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البنك المركزي: نمو المعروض النقدي بأكثر من 20% في نوفمبر على أساس سنوي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد 31 ديسمبر  نمو المعروض النقدي (ن2) في نوفمبر  بنسبة 20.092 % على أساس سنوي.

بلغ المعروض النقدي 8.787 تريليون جنيه مصري (284.83 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.317 تريليون قبل عام.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر  2023.

وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر  2023، مقابل 35.101.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر  2023.

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