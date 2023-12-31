البيت الأبيض: البيانات الاقتصادية الحديثة تظهر "زخما حقيقيا" في 2024



أكد البيت الأبيض، الأحد 31 ديسمبر (كانون الأول) إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024.

وأفاد رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، جاريد برنستين، لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" أن الرئيس جو بايدن سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وتابع "إذا نظرت بالفعل إلى مسار الاقتصاد... أعتقد أنك ترى بعض الزخم الحقيقي الذي يجعلنا في بداية جيدة للعام الجديد".

وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثالث نمو بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو بمعدل 5.2% سنويا. وقالت الوزارة إن انخفاض معدل النمو في البيانات النهائية يعكس بشكل أساسي تراجع تقديرات الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم انخفاض بيانات النمو المعدلة، مازال معدل النمو خلال الربع الثالث أعلى كثيرا من الربع الثاني الذي سجل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعكس ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث عن الربع الثاني، الزيادة في الصادرات وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في المخزونات، مقابل ترجع الإنفاق على الاصول الثاتبة غير السكنية.

وأشارت الوزارة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث بمعدل 2.6% في حين كانت التقديرات الأولية 2.8%.