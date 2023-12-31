عاجل| «القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف في القطاع الخاص قريبا.

«القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

وأكد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أن ه سيتم تطبيق الزيادة بدءا من يناير 2024، ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 جنيه لـ إلى 3500 جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة 500 جنيه للمرتبات لـ 25 موظف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم استهداف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، متمنيا حدوث انتعاشة في الاقتصاد عام 2024.