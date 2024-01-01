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زيلينسكي يعد في رسالته للعام الجديد بـ "تدمير" القوات الروسية

عربي ودولي
بوابة الفجر

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد، أمس الأحد، «تدمير» القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.

وقال زيلينسكي «في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي»، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

وتَرافق خطابه المتلفز مع عرض صور مدفعية ومقاتلات أوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا سيكون لديها ما لا يقل عن «مليون» طائرة بلا طيار إضافية في ترسانتها العام المقبل، إضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» يوفرها لها شركاؤها الغربيون.

وتأتي رسالة العام الجديد بعد أقل من 72 ساعة على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ وطائرات بلا طيار على المدن الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بداية الحرب.

وقال زيلينسكي «طيارونا يتقنون بالفعل استخدام طائرات (إف-16)، ومن المؤكد أننا سنراها قريبا في سمائنا. 

لذلك سيرى أعداؤنا كيف يبدو شكل غضبنا».كذلك، حض زيلينسكي حلفاءه الغربيين على الحفاظ على دعمهم، مشددا على أن «الأوكرانيين أقوى من كل المؤامرات» ومحذرا من «كل المحاولات لتقليل التضامن العالمي وتقويض تحالف حلفائنا».

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