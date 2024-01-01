اليوم..البورصة والبنوك إجازة رسمية

تغلق كلا من البورصة والبنوك تعاملاتها اليوم الأثنين 1 يناير بسبب رأس السنة الميلادية وهي الإدازة السنوية التى يحصل العاملون بتلك المؤسسات عليها.

وأعلن البنك المركزي المصري،أنه قر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مص السوم د الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

ومن المقرر ان يستأنف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 يناير 2023 من الساعة 8.30صباحا حتي 3 عصرا.

من جانها اعلنت ايضا البورصة المصرية منح إجاوة للعاملين يوم الأثنين، الموافق 1 يناير 2024 بمناسبة انتهاء السنة المالية.