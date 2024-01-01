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اليوم..البورصة والبنوك إجازة رسمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تغلق كلا من البورصة والبنوك تعاملاتها اليوم الأثنين 1 يناير بسبب رأس السنة الميلادية وهي الإدازة السنوية التى يحصل العاملون بتلك المؤسسات عليها.

 وأعلن البنك المركزي المصري،أنه قر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مص السوم د الإثنين الموافق الأول من يناير 2024،  وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

 

ومن المقرر ان يستأنف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 يناير 2023 من الساعة  8.30صباحا حتي 3 عصرا.

 من جانها اعلنت ايضا البورصة المصرية منح إجاوة للعاملين يوم الأثنين، الموافق 1 يناير 2024   بمناسبة انتهاء السنة المالية.

 

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